Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

Published: Aug 09, 2023

Guj High Court says, strict action should be taken against those who violate law खस्ताहाल सड़कें, भटकते मवेशी, ट्रैफिक व पर्किंग की समस्या के मुद्दे पर अवमानना याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद महानगरपालिका और राज्य सरकार की कार्रवाई से संतोष व्यक्त किया, हालांकि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।