राज्य सरकार ने चाइनीज डोर, टुक्कल, नायलोन डोर पर लगाए प्रतिबंध की कड़ाई से पालना के दिए निर्देश

अहमदाबादPublished: Jan 07, 2023 10:43:42 pm Submitted by: nagendra singh rathore

GoG gave instructions to strictly follow the ban on Chinese door, tukkal

-भीड़भाड़ वाली जगहों पर पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों को जागरुक करने के आदेश

