Gujarat: राहुल गांधी के जन्म दिन पर कल पदभार संभालेंगे शक्ति सिंह गोहिल

अहमदाबादPublished: Jun 18, 2023 05:24:45 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Shaktisinh Gohil, GPCC president, Rahul Gandhi's birthday, Gujarat, Ahmedabad

Shaktisinh Gohil will take reign of GPCC president on Rahul Gandhi's birthday गुजरात के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्म दिन के अवसर पर सोमवार को अपना पदभार संभालेंगे। गत सप्ताह गुजरात से राज्यसभा सांसद गोहिल को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे अब तक इस पद रहे जगदीश ठाकोर का स्थान लेंगे।