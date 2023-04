ज्ञानशक्ति रेसिडेंशियल स्कूल, ज्ञानसेतु डे स्कूल और रक्षा शक्ति स्कूल में पहले वर्ष 53500 बच्चों को मिलेगा प्रवेश

अहमदाबादPublished: Apr 11, 2023 10:35:03 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Government school children will benefit new residential schools in Gujarat -27 अप्रेल को ली जाएगी प्रवेश परीक्षा, 5.35 लाख विद्यार्थियों ने भरा है फॉर्म-बहुरेंगे सरकारी स्कूलों के दिन, सुधरेगी शिक्षा, बढ़ेगा नामांकन

