अहमदाबादPublished: Jan 13, 2023 10:14:12 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Governor , Acharya Devvrat, Gujarat Vidyapith, inspection

Gujarat: गुजरात विद्यापीठ का फिर औचक निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल

Governor Acharya Devvrat again at Gujarat Vidyapith for inspection राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को एक बार फिर गुजरात विद्यापीठ परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्टल एवं शैक्षणिक भवनों की छतों को देखा जहां मलबा व अनावश्यक सामान कबाड़ हालत में पाया। इस स्थिति को देखकर व्यत्थि हुए राज्यपाल ने तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए।