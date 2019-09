Ahmedabad News: अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी के नाम, उपनाम में हो सकेगा सुधार

GSEB, Gujarat education board, class 9 to 12, name, surname, address, name correction, DEO, School leaving certificate जीएसईबी ने जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए अधिकार, अभी तक 10वीं के बाद नहीं हो पाता था सुधार