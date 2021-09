जीएसईबी का अहम ऐलान: 9-12वीं कक्षा के कोर्स में इस वर्ष नहीं होगी कमी, ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं

GSEB, Gujarat, No reduction of 9-12th course, yearly academic calendar declared, Offline Exam

बीते वर्ष कोरोना के चलते घटाया गया था ३० फीसदी कोर्स, वर्ष २०२१-२२ के शैक्षणिक गतिविधि केलेन्डर की घोषणा