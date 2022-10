जीएसआईआरएफ 22: जीयू, पीडीईयू सहित 9 विवि को 5 में से 5 स्टार

-जीटीयू, सौराष्ट्र, एसपी, पारुल विवि को 4 स्टार

Ahmedabad. गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशनल रेटिंग फ्रेमवर्क (जीएसआईआरएफ) की 2022 की रैकिंग शुक्रवार को जारी कर दी गई। नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात (केसीजी) की ओर से तैयार की जाने वाली इस रैंकिंग में में पांच में से पांच स्टार पाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 9 पर पहुंच गई है। 2021 की इस रैंकिंग में 5 विवि ने ही 5 में से 5 स्टार पाए थे। इस साल की रैंकिंग में 5 में से 4 स्टार पाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या आठ है। जबकि तीन स्टार पाने वाले विवि की संख्या 10 और दो स्टार पाने वाले विवि की संख्या 11 है।

केजीसी के तहत 2021-22 की इस रैंकिंग में राज्य के 37 विश्वविद्यालयों, 208 कॉलेज और संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया था। केसीजी ने दावा किया कि उनकी ओर से जारी की जाने वाली इस रैकिंग के चलते एनआईआरएफ रैकिंग में भी गुजरात के शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन सुधरा है।

बीते साल की रैंकिंग की तुलना में इस साल की रैंकिंग में 5 में से 5 स्टार पाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। बीते साल 2021 में केवल 5 विवि को 5 में से 5 स्टार मिले थे लेकिन इस बार इनकी संख्या बढकऱ नौ हो गई है। आईआईटीराम, डीएआईआईसीटी, गणपत विवि ने एक पायदान की छलांग लगाते हुए 5 स्टार पाए हैं। गुजरात सरकार ने केसीजी के जरिए 2018-19 से इस रैंकिंग की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सुविधाएं, शोध व अन्य मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करना शुरू किया है।

5 में से 5 स्टार पाने वाले विवि

गुजरात विश्वविद्यालय, जूनागढ़ कृषि विवि, आईआईटी-राम, पीडीईयू, डीएआईआई-सीटी, गणपत विवि, सेप्ट विवि, निरमा विवि, अहमदाबाद विवि शामिल हैं। 5 में से 4 स्टार पाने विवि

जीटीयू, महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर विवि, नवसारी कृषि विवि, सरदार पटेल विवि, सौराष्ट्र विवि, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विवि, चरोतर यूनिवर्सिटी, पारुल विवि एलडी इंजी, जीएनएलयू को 5 स्टार

इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, सी एस पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पांच स्टार मिले हैं, जबकि लॉ संस्थानों की श्रेणी में जीएनएलयू को 5स्टार मिला है। फार्मेसी में पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, निरमा विवि के स्कूल ऑफ फार्मेसी, एलएम फार्मेसी कॉलेज को 5 स्टार मिले हैं। मेडिकल में किसी भी कॉलेज को 5 स्टार नहीं मिला है। पढ़ना जारी रखे