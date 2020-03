Ahmedabad News जीटीयू को वर्ष २०१९ की प्रोमिसिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड

GTU, most promising university of the year, Gujarat, Ahmedabad, ICCI award, VC GTU कुलपति नवीन शेठ भी वाइस चांलसर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित