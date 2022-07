जीटीयू का आविष्कार: अब आसानी से होगी पैकिंग से दवाई में घुली प्लास्टिक की पहचान

GTU professor gets patent, developed method of detection of phthalates -कुलपति डॉ. नवीन शेठ, प्राध्यापक कश्यप ठुमर को मिला पेटेंट, विकसित की है एचपीटीएलसी से जल्द पता लगाने वाली पद्धति

अहमदाबाद Published: July 31, 2022 10:34:02 pm

Ahmedabad. प्लास्टिक में पैक की गई दवाइयों का इस्तेमाल भले ही रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन यही प्लास्टिक में पैक दवाईयों का लंबे समय तक उपयोग लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की ओर भी धकेल सकता है। दरअसल Gujarat Technological University (जीटीयू) ने ऐसा आविष्कार किया है जिसके माध्यम से अब इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पैक दवाईयों में कितनी मात्रा में प्लास्टिक घुली है। जीटीयू के कुलपति डॉ. नवीन शेठ के मार्गदर्शन में प्राध्यापक डॉ. कश्यप ठुमंर की ओर से ऐसी पद्धति विकसित की है जिसकी बदौलत आसानी से अब पता लगाया जा सकेगा कि पैक दवाई में कितनी मात्रा में प्लास्टिक घुली है। लगातार चार साल की मेहनत के बाद विकसित की गई इस पद्धति को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से 20 साल के लिए पेटेंट भी प्रदान किया गया है। ठुमंर ने प्लास्टिक की पैकिंग में उपयोग में लिए जाने वाले अलग-अलग प्रकार के थैलेट कंपाउंड को लेकर रिसर्च किया। यह कंपाउंड ही प्लास्टिक को लचीला और दीर्घकाल तक बनाए रखने को उपयोग में लिया जाता है। बाजार में उपलब्ध प्लास्टिक में पैक दवाईयों के सैंपलों की जांच में सामने आया कि चारों ही थैलेट से प्लास्टिक घुल रही थी। किसी में काफी ज्यादा थी तो किसी में कम मात्रा में।

एचपीटीएलसी उपकरण से लग सकेगा पता

GTU के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्राध्यापक डॉ.कश्यप ठुमंर बताते हैं कि उन्होंने इस पद्धति को हाई परफोर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी (एचपीटीएलसी) नाम के जर्मनी के उपकरण का उपयोग करते हुए विकसित किया है। नई पद्धति के जरिए इस उपकरण से पैक दवाईयों व अन्य पदार्थों में घुली प्लास्टिक की मात्रा का कम कीमत में और आसानी से पता लगाया जा सकता है। विश्वभर में पहली बार विकसित की है पद्धति

GTU कुलपति डॉ.नवीन शेठ बताते हैं कि अभी तक विश्व में ऐसी कोई पद्धति ही नहीं थी, जिसके जरिए यह सटीक पता लगाया जा सके कि प्लास्टिक में पैक दवाईयों व अन्य पदार्थों में कितनी मात्रा में प्लास्टिक घुली है। पहली बार इसे विकसित करने में जीटीयू को सफलता मिली है। पेटेंट मिला है। जर्मनी की जिस कंपनी के उपकरण की मदद से इसे विकसित किया है उस कंपनी की ओर से भी जर्मनी बुलाकर सम्मानित किया जा चुका है। प्लास्टिक पैकिंग पर नीति बनाने में होगी मददगार

कुलपति डॉ.नवीन शेठ ने बताया कि इस पद्धति के विकसित होने के बाद अब देश ही नहीं बल्कि विश्वभर में प्लास्टिक में पैक होने वाली दवाईयों व अन्य खाद्य वस्तुओं की पैकिंग को लेकर नीति बनाने में मदद मिलेगी। वैसे पैकिंग के लिए ग्लास का इस्तेमाल ही ज्यादा बेहतर है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर तो रोक लगा दी गई है। दूध, दही, फल, दवाई तक होती हैं पैक

प्रो.ठुमंर ने बताया कि बाहरी वातावरण से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दवाईयों, खाद्य पदार्थों को पैक किया जाता है। उसमें प्लास्टिक की पैकिंग देश ही नहीं दुनियाभर में प्रचलित है। दूध, दही से लेकर फल और दवाईयों (सर्दी-बुखार में चढ़ाई जाने वाली ग्लूकोस की बोतल), डायालिसिस प्रक्रिया के उपकरण (ट्यूब) तक में प्लास्टिक का उपयोग होता है। ऐसे में ऐसी वस्तुओं का सेवन लोगों को खतरनाक बीमारियों की गिरफ्त में ला सकता है। रिसर्च में साबित हो चुका है कि प्लास्टिक के शरीर में जाने से नपुंसकता, पाचन तंत्र की बीमारी से लेकर कैंसर हो सकता है। जिससे लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने की जरूरत है।

