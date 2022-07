Gujarat: गुजराती भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाएगी जीटीयू

GTU will start Engineering course in Gujarati language -विवि संचालित महेसाणा के जीपेरी में इसी साल से 120 विद्यार्थियों को देगी शिक्षा

अहमदाबाद Published: July 19, 2022 09:15:17 pm

Ahmedabad. अंग्रेजी भाषा लिखने और उसे समझने में जिन विद्यार्थियों को तकलीफ है। अंग्रेजी भाषा पर पकड़ नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब अपनी खुद की मातृभाषा गुजराती में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) ने बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) की पढ़ाई Gujarati language में कराने की घोषणा की है। जिसके तहत विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीई की पढ़ाई गुजराती भाषा में कर सकेंगे। उन्हें पढ़ाया भी गुजराती भाषा में जाएगा और वे अपने पेपर के जवाब भी गुजराती भाषा में लिख सकेंगे। उन्हें Engineering की पाठ्यपुस्तकें भी गुजराती भाषा में उपलब्ध होंगीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद( एआईसीटीई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की शिक्षा देने की पहल की है। जिसके तहत 2021 में बंगाली,मराठी, हिंदी, तेलुगू, कन्नड़ भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराई है। इस वर्ष 2022 से गुजराती, मलयालम और ओडिया भाषा में भी बीई की शिक्षा देने की शुरुआत की जा रही है।

गुजराती भाषा में पहले वर्ष की पाठ्यपुस्तकें भी तैयार

एआईसीटीई ने GTU के साथ मिलकर गुजराती भाषा में प्रथम वर्ष बीई कोर्स की पाठ्यपुस्तकें भी तैयार कर ली हैं। जीटीयू की सहायक प्रो.सारिका श्रीवास्तव की अगुवाई में 40 प्रोफेसरों की टीम ने एक साल की मेहनत के बाद प्रथम वर्ष बीई की पाठ्यपुस्तकों का गुजराती भाषा में अनुवाद कर लिया है। कुल 20 पुस्तकें हंै, जिसमें से 9 बीई की और 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है। इन्हें तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जीटीयू की ओर से कॉलेजों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रो.सारिका ने बताया कि द्वितीय वर्ष के लिए 88 पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद किया जाएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को होगा विशेष लाभ

GTU के कुलपति डॉ.नवीन शेठ ने बताया कि महेसाणा स्थित गुजरात पावर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीपेरी) में इसी वर्ष 2022 से चार ब्रांचों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई की पढ़ाई गुजराती माध्यम में कराने की शुरुआत होगी। सभी चारों ब्रांच में 30-30 सीटें AICTE की ओर से मंजूर की गई हैं। विद्यार्थी पीछे नहीं रहें इसलिए उन्हें नि:शुल्क अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगीं। 20 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इससे गुजराती माध्यम के विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। विशेषरूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। पढ़ना जारी रखे

