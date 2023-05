गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा-दशकों पुरानी कुप्रथा आज भी कैसे जारी?

Guj HC to state govt, how decades old evil practice continues today सीवरेज में उतरकर सफाई करने (मैनुअल स्केवेंजिंग) पर प्रतिबंध होने के बावजूद श्रमिकों को सीवरेज में उतारकर सफाई कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई व न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दशकों पुरानी यह कुप्रथा आज भी कैसे जारी है? सीवरेज में उतर कर सफाई कराने की इस कुप्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि अब से कहीं भी श्रमिकों से सीवरेज में उतारकर सफाई कराने की बात का पता चलेगा तो महानगरपालिका क्षेत्रों में मनपा आयुक्त, नगरपालिका क्षेत्र में संबंधित मुख्य अधिकारी और ग्राम पंचायत के सर्वोच्च पदाधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा।