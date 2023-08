Bullet train project: बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट पर हादसा, एक श्रमिक की मौत, छह घायल

अहमदाबादPublished: Aug 03, 2023 11:29:46 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

वडोदरा जिले की करजण तहसील के कंबोला गांव की घटना

वडोदरा. जिले की करजण तहसील के कंबोला गांव में गुरुवार सुबह मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोेजेक्ट के कार्य स्थल पर गर्डर लॉन्चर के गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई वहीं 6 अन्य घायल हो गए।