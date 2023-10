Gujarat: गुजरात में 24 घंटे में हार्ट अटैक से 11 लोगों की मौत, 3 ने गरबा खेलने के दौरान दम तो़ड़ा

अहमदाबादPublished: Oct 21, 2023 10:39:35 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat, 11 died of heart attack in 24 hours, 3 during playing Garba

Gujarat: 11 died of heart attack in 24 hours, 3 during playing Garba गुजरात में हार्ट अटैक के चलते लगातार मौतें हो रही हैं। राज्य में 24 घंटे के भीतर 11 जनों की मौत की खबर हैं। इनमें से 3 की मौत गरबा खेलने के दौरान हुई है जिसमें अहमदाबाद का युवक, खेड़ा जिले के कठलाल का एक किशोर और राजकोट की एक महिला शामिल है। 11 मौतों में सिर्फ दो की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है वहीं दो नाबालिग हैं।