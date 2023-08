Gujarat: दादा के अंतिम संस्कार में अमरीका जाने को दो पौत्री को 12 घंटे के भीतर मिला पासपोर्ट

अहमदाबादPublished: Aug 03, 2023 11:30:36 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

अमरीका के शिकागो में रहने वाले गोपाल परीख का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर देहांत हो गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अहमदाबाद में रहने वाले उनके बेटे, पुत्र वधू और दो पौत्रियां अमरीका जाने वाली हैं। लेकिन दो में से एक पौत्री के पास पासपोर्ट नहीं था, जबकि दूसरी के पासपोर्ट की अवधि खत्म होने वाली थी। ऐसे में प्रतीक परीख ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद पहुंचकर अधिकारियों का संपर्क किया। उन्हें अपनी स्थिति बनाई। ऐसे में पासपोर्ट कार्यालय ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की और दोनों ही बेटियों के पासपोर्ट महज एक ही दिन में बनाकर दे दिए।प्रतीक परीख ने बताया कि उनका और उनकी पत्नी का तो पासपोर्ट है। लेकिन उनकी पुत्री प्रिशा के पासपोर्ट की अवधि खत्म होने वाली थी। जबकि दिविशा का पासपोर्ट नहीं था। जिससे उन्होंने बुधवार शाम पांच बजे पासपोर्ट कार्यालय में अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने काफी मदद की। उनके बेहतर रिस्पोंस और मदद के चलते प्रिशा का पासपोर्ट रिन्यू हो गया और दिविशा का नया पासपोर्ट बन गया है। उन्होंने गुरुवार दोपहर 12 बजे ही दोनों का पासपोर्ट बनाकर दे दिया है। इस प्रक्रिया में 12 घंटे से भी कम समय लगा, जिससे अब हम सपरिवार अमरीका के शिकागो में होने वाले अंतिम संस्कार में जा सकेंगे। शुक्रवार को इसकी कार्यवाही के लिए मुंबई जा रहे हैं।