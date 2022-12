Gujarat: 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के 28 दंपति ने फिर से रचाई शादी!

अहमदाबादPublished: Dec 28, 2022 10:20:28 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat: 28 couples above the age of 50 got married again गुजरात के साबरकांठा जिला मुख्यालय हिम्मतनगर में 50 से ज्यादा ुउम्र के 28 दंपत्तियों ने फिर से शादी रचाई। जी, हां। सुनने में कुछ अजीब लगेगा लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की ओर से उमिया माता के मंदिर परिसर में 50 साल से ज्यादा उम्र के 28 जोड़े फिर से हमसफर बने।

सबसे पहले इन 28 जोड़ों को ढोल-नगाड़ों की थाप और विवाह गीतों के बीच उमिया माता के मंदिर में दर्शन करवाए गए। उसके बाद परिजनों के साथ गरबा करते हुए मंदिर के सभाखंड में पहुंचाया गया।

पुष्पवर्षा के बीच इन दंपत्तियों को अलग-अलग कुर्सियों पर बिठाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद गुड़ से एक-दूसरे का मुंंह मीठा करवाया गया। बाद में जोड़ों ने एक-दूसरे को माला भी पहनाई। इस पल को परिजनों ने मोबाइल फोन में कैद किए और जोड़ों के साथ यादगार फोटो खिंचवाए। स्मृति चिन्ह के रुप में इन दंपत्तियों को संघर्ष नाम की पुस्तक भेंट की गई।

एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश त्रिवेदी ने बताया कि आज के जमाना में विदेश में सुबह सगाई, दोपहर में विवाह और शाम तक तलाक तक बात पहुंच जाती है। ऐसे में ये दंपत्ति इतने वर्षों तक दांपत्य जीवन का निर्वहन किस तरह करते हैं यह सोचने की बात है। इन दंपत्तियों का फिर से विवाहोत्सव मनाकर उनका सम्मान किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि सी सी सेठ, एसोसिएशन के महामंत्री राम पटेल, उपाध्यक्ष हरगोविंद पटेल, रमिला शाह, मंत्री रहीम मीर, शिरीष मिस्त्री, अरविंद शाह, कोषाध्यक्ष परीक्षित वखारिया सहित अन्य मौजूद थे।