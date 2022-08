Gujarat: चार किडनी और दो लिवर के दान से छह लोगों को मिली नई जिन्दगी

अहमदाबाद Published: August 24, 2022 11:27:24 pm

Gujarat: 4 gets new lease of life after kidney & liver donation एशिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में दो दिनों मंगलवार को ब्रेन डेड घोषित किए गए दो मरीजों की चार किडनी और दो लिवर का दान किया गया। सिविल अस्पताल में से अब तक 88 ब्रेन डेड दाताओं से मिले अंगों से 250 से अधिक लोगों को नया जीवन मिल गया है।

कच्छ जिले की भुज तहसील के राया गांव निवासी खमाबा जाडेजा (50) पिछले दिनों अचानक गिर गईं थीं। सिर में गंभीर चोट लगने से उन्हें स्थानीय अस्पताल के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अथक प्रयास के बावजूद चिकित्सक इस महिला को नहीं बचा पाए। इसके बाद चिकित्सकों ने जरूरी टेस्ट करवाए। इसके परिणाम के आधार पर खमाबा को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इस महिला के पुत्र व अन्य रिश्तेदारों ने महिला के अंगों के दान की स्वीकृति दी। इससे तीन लोगों की जान बचाई जा सकी।

उधर जामनगर निवासी 40 वर्षीय शंकर कटारा को भी सिर में गंभीर चोट लगने पर सिविल अस्पताल लाया गया। जहां मंगलवार को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, उनके परिवार ने भी किडनी और एक लीवर दान करने का फैसला किया। इस तरह दो दिन में मिले चार किडनी और दो लिवर की बदौलत छह लोगों की जान बचाई जा सकी। दान में मिले इन अंगों में से चार किडनी और एक लिवर को सिविल अस्पताल परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिस एंड रिसर्च सेंटर (आईकेडीआरसी) में और शहर के सिम्स अस्पताल में एक मरीज में एक लिवर का प्रत्यारोपण किया गया।



ब्रेन डेड दाताओं से मिल चुके हैं 277 अंग



सिविल अस्पताल में अब तक 88 दाताओं की वजह से 277 अंग दान में मिल चुके हैं। इनके माध्यम से 254 लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

ग्रामीण, दूरदराज केलोग भी अंगदान को लेकर जागरूक न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोग बल्कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोग भी अंगदान को लेकर जागरूक हुए हैं। कच्छ जिले की ब्रेन डेड महिला दाता का परिवार पशुपालक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस परिवार ने भी अंगदान का निर्णय लिया है। लोग अब स्वेच्छा से भी अंगदान को आगे आ रहे हैं जो अच्छी सोच और बदलाव के संकेत हैं। डॉ. राकेश जोशी, चिकित्सा अधीक्षक, सिविल अस्पताल, अहमदाबाद पढ़ना जारी रखे

