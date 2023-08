Gujarat: एमबीबीएस-बीडीएस कोर्स के पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया रद्द, फीस वृद्धि वापस

अहमदाबादPublished: Aug 08, 2023 09:58:51 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat: Admission process of first phase of MBBS-BDS course cancelled, fee hike back -नए सिरे से होगी चॉइस फिलिंग, पहले चरण में आवंटित सीटों पर फीस भर कर प्रवेश लेने वालों का प्रवेश भी रद्द, नए चरण में समाहित होगी भरी हुई फीस

Gujarat: एमबीबीएस-बीडीएस कोर्स के पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया रद्द, फीस वृद्धि वापस