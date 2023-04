Gujarat: मिर्च- मसालों में मिलावट का पर्दाफाश, भेजे जा रहे थे विदेश भी

Gujarat: मिर्च- मसालों में मिलावट का पर्दाफाश, भेजे जा रहे थे विदेश भी

Gujarat: Adulteration in chili-spices exposed, were being sent abroad खाद्य एवं औषध विभाग (एफडीए) की टीम ने नडियाद में हल्दी, मिर्च समेत 12 तरह के मसालों में मिलावट का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही 62 किलो हजार किलो का माल जब्त किया गया है। इसकी कीमत 73.27 लाख बताई जाती है।