Gujarat: कोरोना महामारी के बाद रावण के छोटे पुतलों का बढ़ा चलन

अहमदाबादPublished: Oct 23, 2023 10:27:26 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat: After Corona the trend of small effigies of Ravan increased -राज्यभर में छोटे-बड़े 50 से ज्यादा पुतलों को बनाने का मिला ऑर्डर-उत्तरप्रदेश के आगरा से आए कारीगरों ने डेढ़-दो महीने से डाला है डेरा, -राज्य में अभी भी कोरोना से पहले की पुरानी डिमांड पर नहीं पहुंचा कारोबार

