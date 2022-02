Gujarat सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होंगे डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स के नए कोर्स

-आगामी शैक्षणिक वर्ष से बीई में 660, डीई में 840 सीटें बढ़ाने की तैयारी

अहमदाबाद Published: February 20, 2022 09:40:02 pm

अहमदाबाद. गुजरात सरकार आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य के 7 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों व आईआईटी-राम में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू करने जा रही है। जिसके तहत डिग्री इंजीनियरिंग (बीई) स्तर के कोर्स में 660 सीटें बढ़ाई जाएंगीं। राज्य के 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 840 सीटें बढ़ेंगीं।

शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने हाल ही में तकनीकी शिक्षा निदेशालय की रीस्ट्रक्चरिंग समिति की बैठक में राज्य सरकार स्तर पर इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसे बढ़ाने को लेकर एआईसीटीई की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बैठक में सरकारी कॉलेजों में ऐसे स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों की सीटों को बढ़ाने का निर्णय किया गया है, जिनकी डिमांड ज्यादा है। विद्यार्थी भी जिनमें प्रवेश लेने को उत्सुक हैं। बीते तीन सालों में कोर्स की डिमांड को देखते हुए यह निर्णय किया है।

इन डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू होंगे ये नए कोर्स

विश्वकर्मा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीई में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (डाटा साइंस) कोर्स शुरू होगा, जिसमें 60 सीटें, इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के नए कोर्स में 60 सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी है। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स की 60, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कोर्स में 60 सीटों के साथ दो नए कोर्स शुरू होंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भरुच में कंप्यूटर इंजीनियरिंग (60 सीटें), सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत में कंप्यूटर इंजीनियरिंग (60), इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरिंग (60) के नए कोर्स शुरू होंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (60), आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग (60) के नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी गई है।

सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर में भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का नया कोर्स (60 सीटें), जीईसी भावनगर में इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का नया कोर्स 30 सीटें, इन्फोर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नया कोर्स 30 सीटों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आईआईटी राम अहमदाबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नया कोर्स 60 सीटों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है।

डीई में रोबोटिक्स, रिन्युएबल एनर्जी के नए कोर्स

अहमदाबाद व गांधीनगर सरकारी पॉलिटेक्निक तथा सूरत की डॉ.एस एंड एसएस गांधी पॉलिटेक्निक में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का नया कोर्स शुरू होगा, जिसमें 60-60 सीटें होंगीं। राजकोट, वलसाड़, भावनगर सरकारी पॉलिटेक्निक तथा सूरत की डॉ.एस एंड एसएस गांधी पॉलिटेक्निक सहित पांच पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मैकैनिकल इंजीनियरिंग (सीएडीसीएएम) का नया कोर्स शुरू होगा। इसमें भी 60-60 सीटें होंगीं, जबकि अहमदाबाद सरकारी पॉलिटेक्निक में इस नए कोर्स की 120 सीटेंं होंगीं। केजीपी भरुच, एवीपीटीआई राजकोट, सरकारी पॉलिटेक्निक हालोल में में रिन्युएबल एनर्जी के नए कोर्स में 60-60 सीटें होंगीं। इस प्रकार डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में 840 सीटें बढ़ेंगीं।

बीई में 330, डीई में 510 सीटें कम भी होंगी

आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य में डिग्री इंजीनियरिंग (बीई) में 330 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग (डीई) 510 सीटें कम भी होंगीं। बीते तीन सालों में जिन कॉलेजों में जिन कोर्स की डिमांड कम हुई सीटें खाली रही हैं, उनकी सीटें घटाई जाएंगीं। इनमें दाहोद सरकारी कॉलेज में बीई कोर्स में मैकेनिकल की 30, सिविल की 30 सीटें, मोडासा में ऑटो की 30, मैकिनकल की 60 सीटें, राजकोट में ऑटो की 30, मोरबी में इलैक्ट्रिकल, सिविल की 60-60 सीटें जबकि भावनगर में आईसी की 30 सीटें घटेंगीं।

