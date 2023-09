Gujarat: गुजरात के सभी जिला कलक्टर पहुंचे कुरुक्षेत्र, राज्यपाल ने दिखाया प्राकृतिक खेती का फार्म

अहमदाबादPublished: Sep 08, 2023 11:09:27 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat, district collectors, Kurukshetra, Governor Acharya Devvrat, natural farming farm

Gujarat: गुजरात के सभी जिला कलक्टर पहुंचे कुरुक्षेत्र, राज्यपाल ने दिखाया प्राकृतिक खेती का फार्म

Gujarat: All district collector's in Kurukshetra to see Governor's natural farming farm

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आगामी दो वर्ष में हमें गुजरात को सम्पूर्ण प्राकृतिक कृषि करने वाला राज्य बनाना है। प्राकृतिक खेती पद्धति की सफलता निहारने और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार और सभी जिलों के कलक्टर राज्यपाल के हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थित प्राकृतिक कृषि फार्म के दौरे पर पहुंचे।