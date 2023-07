Gujarat: मालगाड़ी की चपेट में आने से एक एशियाई शेर की मौत, एक घायल

अहमदाबाद Jul 21, 2023

Gujarat, Asiatic Lion killed, train, Amreli, pipavav port

Gujarat: Asiatic Lion killed, another injured by train in Amreli dist राजकोट. अमरेली जिले में पीपावाव पोर्ट के निकट शुक्रवार त़ड़के मालगा़ड़ी की चपेट में आने से एक एशियाई शेर की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। वहीं दो अन्य शेर बच गए।