Gujarat assembly polls: कांग्रेस युवा और महिला उम्मीदवारों को देगी प्राथमिकता

Gujarat assembly polls, congress, youth , women, candidates

Gujarat assembly polls: Congress will give priority to women and youthगुजरात में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर-शोर से तैयारी शुरु हो ुचुकी है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में युवा और महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी।विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को गुजरात कांग्रेस की स्कीनिंग कमिटी के अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला ने कहा कि इस बार युवाओं और महिलाओं को उम्मीदवारी पर जोर रहेगा।उन्होंने यह भी कहा कि नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। पार्टी प्रत्याशियों की सूची प्रभावशाली रहेगी। उनके अनुसार गुजरात में कांग्रेस अच्छी स्थिति में हैं। इस चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ता में जोश है। सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं।चेन्नीथला के मुताबिक गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉ. रघु शर्मा पिछले करीब एक वर्ष से गुजरात में डटे हुए हैं जिसका पार्टी को लाभ मिल रहा है। सोमवार को राहुल गांधी के सम्मेलन के बाद कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है।चुनाव के लिए एक्शन मोड में कांग्रेसराहुल गांधी के सोमवार को दौरे के बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस चुनाव के लिए एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी और इलेक्शन कमिटी की बैठक का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है जिसमें प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि पहली सूची को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। प्रत्याशियों की सीटें बदलने या रिपीट को लेकर भी अहम चर्चा की जा रही है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची 15 सितम्बर के आसपास जारी की जाएगी।