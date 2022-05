Gujarat BJP: हर बूथ को मजबूत करने को गुजरात भाजपा ने छेड़ा विस्तारक अभियान

Gujarat, BJP, vistarak abhiyan, June, C R Paatil

Published: May 23, 2022 10:09:06 pm

Gujarat BJP to expand its vistarak abhiyan in June गुजरात भाजपा ने विधानसभा चुनावों में देखते हुए कमर कस ली है। पार्टी को गुजरात का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद पार्टी स्थिति को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। इसके लिए पार्टी ने विस्तारक अभियान छेड़ा है। ये विस्तारक हर बूथ पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस अभियान में कार्यकर्ता से लेकर राज्य के मंत्री गण तक शामिल होंगे।महासचिव भार्गव भट्ट ने सोमवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद बताया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विस्तारक योजना आरंभ कर रही है। पार्टी अगले महीने से विस्तारक अभियान आरंभ करेगी। इस योजना के पहले चरण आरंभ हो चुका है वहीं दूसरा चरण जून के दूसरे सप्ताह से आरंभ होगा। ये विस्तारक राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों पर जाएंगे।भट्ट के अनुसार आगामी 11, 12 और 13 जून को अल्पकालीन विस्तारकों की योजना बनाई गई है। 10069 शक्ति केन्द्रों में साढ़े 12 हजार विस्तारक निकलेंगे। इन सभी शक्ति केन्द्रों पर जाकर पेज समिति के प्रमुख, सदस्य, बूथ समिति, बूथ में रहने वाले लाभार्थियों और प्रमुख मतदाताओं का संपर्क करेंगे। ये अल्पकालीन विस्तारक में प्रदेश के नेतृत्व करने वाले प्रदेश पदाधिकारी व राज्य सरकार के सभी मंत्री, जिला व मंडल तक के पदाधिकारी, कार्यकारिणी व विभिन्न मोर्चे के सदस्य सहित सभी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। भट्ट के मुताबिक यह भाजपा का विराट अभियान है जिसके तहत प्रदेश के 51 हजार बूथ तक भाजपा की बात पहुंचाई जाएगी। इससे पहले भाजपा युवा मोर्चा विस्तारकों को जगह-जगह भेज चुकी है।