Gujarat: कोरोना के बाद बढ़ते हार्टअटैक के मामलों को देख भाजपा कार्यकर्ता सीख रहे सीपीआर के गुर

अहमदाबादPublished: Apr 02, 2023 10:54:30 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat BJP workers are learning the tricks of CPR -मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बीजे मेडिकल कॉलेज में खुद प्रशिक्षण लेकर कराई अभियान की शुरुआत-राज्यभर के 38 कॉलेजों में 100 चिकित्सकों ने 70 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग

