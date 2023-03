गुजरात शिक्षा बोर्ड: आज से 16.32 लाख परीक्षार्थी देंगे 10-12वीं की बोर्ड परीक्षा

अहमदाबादPublished: Mar 13, 2023 10:10:31 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat board exam start from 14 march, 16.32 lakh students will appear -10वीं में 956753 विद्यार्थी, 985 परीक्षा केन्द्र बनाए-12वीं सामान्य संकाय में 565528, 12वीं विज्ञान संकाय में 110382 विद्यार्थी, -सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे से रहेगी नजर

Ahmedabad. गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। इस साल 1632663 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा 956753 विद्यार्थी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 12वीं सामान्य संकाय में 565528 विद्यार्थी और 12वीं विज्ञान संकाय में 110382 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 10वीं के लिए 83 जोन में 985 परीक्षा केन्द्र बनाए हैं,जबकि 12वीं के लिए 56 जोन में 665 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में 10-12वीं की बोर्ड परीक्षा में 134231 विद्यार्थी बढ़े हैं। वर्ष 2022 में 1498432 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे।