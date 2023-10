Gujarat board: मार्च के बाद जून-जुलाई में भी सभी विषय की परीक्षा सकेंगे 12वीं साइंस के विद्यार्थी

अहमदाबादPublished: Oct 12, 2023 10:56:19 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat board will take 12th science board exam 2 times in a year -10वीं में अब दो की जगह तीन विषय की, 12वीं सामान्य संकाय में एक की जगह दो विषय की दे सकेंगे पूरक परीक्षा, -विद्यार्थियों के हित में गुजरात सरकार का अहम निर्णय, एनईपी 2020 के अमल की ओर अग्रसर सरकार

Gujarat board: मार्च के बाद जून-जुलाई में भी सभी विषय की परीक्षा सकेंगे 12वीं साइंस के विद्यार्थी