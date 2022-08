गुजरात की राजनीति की बड़ी खबर: मुख्यमंत्री ने दो कैबिनेट मंत्रियों से वापस लिए विभाग

अहमदाबाद Published: August 20, 2022 10:56:37 pm

Gandhinagar/Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही शेष हैं ऐसे में शनिवार को गुजरात की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने उनके मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों से उनके दो प्रमुख विभाग वापस ले लिए। गुजरात के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों से विभाग वापस लिए हों। राज्य सरकार में नंबर दो के मंत्री माने जाने वाले राजस्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी से कैनिबेट स्तर का राजस्व मंत्रालय सीएम ने वापस ले लिया है। जबकि मार्ग एवं भवन निर्माण कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी के पास से मार्ग एवं भवन निर्माण विभाग को वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इन दोनों ही मंत्रालय के कैबिनेट स्तर को खुद अपने पास रखा है। जबकि त्रिवेदी के पास से लिए गए राजस्व विभाग का राज्यमंत्री का प्रभार गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपा गया है। पूर्णेश मोदी से लिए गए मार्ग एवं भवन निर्माण विभाग का राज्य मंत्री का प्रभार उद्योग राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि इन मंत्रियों पर विभागों की ज्यादा जिम्मेदारी थी। उनके विभागों का बोझ हलका करने और महकमे के सुचारू संचालन करने के लिए ऐसा बदलाव किया गया है। त्रिवेदी के पास न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन, संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मा है। जबकि मोदी के पास परिवहन, सिविल एविएशन, पर्यटन एवं यात्राधाम विभाग है।

दोनों ही मंत्री कार्यशैली के चलते बटोरते थे सुर्खियां

राजस्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी और मार्ग एवं मकान मंत्री पूर्णेश मोदी अपने विशेष कार्यशैली के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते थे। त्रिवेदी जहां अपने राजस्व मंत्रालय के अधीन सब रजिस्ट्रार कार्यालय, कलक्टर कार्यालय पर औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते थे। जबकि मोदी ने राज्य की खस्ताहाल सडक़़ों की मरम्मत कराने के लिए खुद अपने नाम से ही एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करके सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि हाल ही में वे टूटी सडक़ों को लेकर दिए गए अपने बयान के चलते भी सुर्खियों में आए थे। पढ़ना जारी रखे

