राजस्थान कांग्रेस में घमासान का असर गुजरात पर भी

राज्य विधानसभा चुनावी तैयारियों

अहमदाबाद Published: September 26, 2022 10:35:35 pm

अहमदाबाद. गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होना है। एक तरफ चुनाव आयोग की टीम भी गुजरात के दौरे पर है दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति में घमासान जारी है। राजस्थान में कांग्रेस के हालात का असर गुजरात पर भी हो पडऩे की पूरी संभावना है।

गुजरात कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा निभा रहे हैं वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक (Gujarat Congress in-charge Raghu Sharma and observer Ashok Gehlot are both from Rajasthan.) बनाया गया, लेकिन वहां की परिस्थिति को लेकर दोनों फिलहाल राजस्थान की राजनीति में व्यस्त हैं। डॉ शर्मा को गहलोत का विश्वसनीय माना जाता है।

ऐसे में आसन्न विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर गुजरात कांग्रेस को धक्का लग सकता है। दोनों वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में गुजरात कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में आगे आए हैं। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के लिए खींचातान चरम पर है। भले ही कांग्रेस आलाकमान इस पद पर सचिन पायलट को बिठाने पर अड़ा हो, लेकिन गुटों में विभाजित पार्टी के एक गुट के ज्यातर विधायक इस विचारधारा से सहमत नहीं हैं।

राजस्थान में इस उथल-पुथल का सीधा-सीधा असर गुजरात पर हो रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश में पार्टी को उम्मीदवारों की पहली सूची 12 सितम्बर तक जारी होनी थी, लेकिन यह सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है।

गुजरात में नहीं कोई परेशानी: प्रवक्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी के अनुसार राजस्थान में जो राजनीतिक घट रहा है वह काफी दुभाग्र्यपूर्ण है, लेकिन गुजरात में विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत करर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक के नेतृत्व में सभी कार्य किए जा रहे हैं।

