कोरोना ने फिर बढ़ाई चिन्ता, गुजरात के 33 जिलों में से 17 में मरीज

24 घंटों में 184 नए मरीज, एक की मौत

अहमदाबाद Published: June 15, 2022 10:55:08 pm

अहमदाबाद. corona epidemic in gujarat गुजरात में कोरोना महामारी ने एक बार फिर चिन्ता बढ़ा दी है। राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में बुधवार को कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 184 नए मरीज और एक की मौत भी हो गई। इसके साथ ही total cases अब कुल मामले 1226712 हो गए हैं।

प्रदेश के 33 जिलों में से सबसे अधिक 94 Ahmedabad District अहमदाबाद जिले (शहर के 91) हैं। Surat सूरत में 20 (शहर 16), Vadodara City वडोदरा शहर में 18, Rajkot राजकोट में 13 (शहर के 10), Gandhinagar गांधीनगर में 10 (शहर के सात), जामनगर में पांच, Kutch District कच्छ एवं Valsad वलसाड जिले में चार-चार, bharuch District भरुच में तीन, Anand, Gir Somnath, Kheda, Morbi and Navsari आणंद, गिरसोमनाथ, खेड़ा, मोरबी एवं नवसारी में दो-दो, Bhavnagar, Mehsana and Panchmahal भावनगर, मेहसाणा एवं पंचमहाल में एक-एक मरीज सामने आए है। इसके साथ ही total cases अब कुल मामले 1226712 हो गए हैं।

बुधवार को अहमदाबाद शहर में कोरोना के कारण एक व्यक्ति की Death मौत हो गई। अब तक इस corona epidemic महामारी के चलते 10946 लोग जान गंवा चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए 121 को discharge डिस्चार्ज किया गया। इस बीमारी को मात दे चुके लोगों की कुल संख्या 1214775 हो गई है।

Active case एक्टिव केस की संख्या 991 हुई

राज्य में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के कारण अब Active case एक्टिव केस बढकऱ 991 हो गए हैं। इनमें से a patient on a ventilator एक मरीज वेंटिलेटर पर है जबकि 990 की हालत स्थिर बताई गई है। बुधवार को recovery rate रिकवरी रेट 99.03 फीसदी रह गई। पढ़ना जारी रखे

