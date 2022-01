गुजरात: 8 दिन में पांच गुना बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले नए 5677 मरीज

अहमदाबाद Published: January 08, 2022

अहमदाबाद. गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। जैसी आशंका जताई जा रही है इसमें संक्रमण के फैलने की रफ्तार काफी तेज है।

इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज आठ दिनों में ही कोरोना के केस पांच गुना बढ़े हैं। एक जनवरी को जहां राज्यभर में नए 1069 केस सामने आ रहे थे, शनिवार 8 जनवरी को इसकी संख्या पांच गुना बढकऱ 5677 पर पहुंच गई। नए केस सामने आने के चलते अब राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 22 हजार (22901) को पार कर गई है। शनिवार को राहत इतनी रही कि किसी मरीज की मौत नहीं हुई।

अहमदाबाद राज्य का एपी सेंटर बनता जा रहा है। शनिवार को भी सबसे ज्यादा 2521 मरीज अहमदाबाद शहर में ही सामने आए हैं, जबकि अहमदाबाद ग्राम्य में 46 नए मरीज मिले। अहमदाबाद के बाद दूसरा नंबर सूरत का है। सूरत शहर में 1578 और सूरत ग्राम्य में 83 केस सामने आए हैं।

सरकार की ओर से शनिवार रात जारी किए गए कोरोना बुलेटिन में बताया कि वडोदरा शहर में 271, राजकोट शहर में 166, वलसाड में 116 कोरोना के मरीज नए सामने आए हैं।

राजकोट ग्राम्य में 91, आणंद में 87, खेड़ा में 64, कच्छ जिले में 63, भावनगर शहर में 62, जामनगर शहर में 53, गांधीनगर शहर में 51, भरुच -महेसाणा में 41-41, वडोदरा ग्राम्य में 38 नए केस मिले हैं।

जूनागढ़ शहर में 36, गांधीनगर ग्राम्य में 30, मोरबी-नवसारी में 26-26, दाहोद में 21, जामनगर ग्राम्य में 20, अमरेली में 19, बनासकांठा-महिसागर में 14-14 मरीज और भावनगर, देवभूमिद्वारका, पंचमहाल, सुरेन्द्रनगर जिले में 13-13 मरीज मिले हैं।

गिर सोमनाथ में 9, अरवल्ली, साबरकांठा में 8-8, छोटा उदेपुर, तापी में 5-5, जूनागढ़ ग्राम्य में चार, डांग-पोरबंदर में 3-3 मरीज तथा पाटण में दो मरीज मिले हैं।

25 मरीज वेंटिलेटर पर

शनिवार को एक ही दिन में 5677 मरीजों के मिलने के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 22901 पर पहुंच गई है। इसमें से 25 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 22876 मरीजों की हालत स्थिर है। शनिवार को किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इसके चलते राज्य में 10128 मरीज जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 855929 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 822900 ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। राज्य में शनिवार को कोरोना की रिकवरी रेट में फिर गिरावट हुई और यह 96.14 प्रतिशत पर जा पहुंची है। 24 घंटे में 1359 मरीजों ने कोरोना को मात दी।

नए साल में इतनी तेजी से बढ़ रहा कोरोना

तिथि -नए मरीज

1 जनवरी 1069

2 जनवरी 968

3 जनवरी 1259

4 जनवरी 2265

5 जनवरी 3350

6 जनवरी 4213

7 जनवरी 5396

8 जनवरी 5677

