Gujarat: पाटिल ने गोहिल पर कसा तंज, कहा-ऐसे नेता को गुजरात की कमान सौंपी जो बमुश्किल जीत पाते हैं चुनाव

Gujarat: CR Paatil taunts on the appointment of Shaktisinh Gohil गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की नियुक्ति पर तंज कसा। सोमवार को पालनपुर के एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने कुछ आरोप लगाए जिसके चलते कांग्रेस ने गुजरात की कमान एक ऐसे नेता को सौंपी है जो बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के सांसद दो टर्म से चुने नहीं जाते हैं,उसका कोई भी उम्मीदवार आने वाले चुनाव में भी नहीं जीतेगा। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार पांच लाख की लीड के साथ जीतेंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात से एक भी सीट नहीं जीती।