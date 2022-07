Gujarat: गुजरात में भारी बारिश से 10 जिलों में फसलें प्रभावित, सर्वे जारी,

अहमदाबाद Published: July 19, 2022 10:36:53 pm

गुुजरात में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात व सौराष्ट्र के 10 जिलों में फसलें प्रभावित हुई हैं। इन जिलों में फिलहाल सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की ओर से सहायता की घोषणा की जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेंद पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भारी बारिश के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई।

कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वे के लिए टीमों का गठन किया गया है। प्रशासन को लगातार निगरानी रखते हुए प्रभावितों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, सूरत व नर्मदा और मध्य गुजरात के छोटा उदेपुर व पंचमहाल सहित 8 जिलों की 38 तहसीलों में फसलें प्रभावित हुई हैं।

उधर राज्य में अतिवृष्टि के कारण खेती को हुए नुकसान के संदर्भ में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात के साथ-साथ सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ व जूनागढ़ सहित अतिवृष्टि से प्रभावित 10 जिलों में नदी में बाढ़ व खेतों में अतिवृष्टि के पानी उतरने के बाद नुकसान का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

वाघाणी के मुताबिक 38 तहसीलों में 120 से ज्यादा सर्वेक्षण टीम कार्यरत है। अब तक 29800 हेक्टेयर में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण कार्य जारी है। सभी क्षेत्रों में सर्वे का काम पूरा होने के बाद सरकार किसानों को सहायता की घोषणा करेगी।

