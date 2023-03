Gujarat: किशोरी को 34 बार चाकू से गोद कर हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा

अहमदाबादPublished: Mar 13, 2023 10:29:53 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Death sentence, jayesh sarwaiya, killing minor girl, stabbing 34 times, Rajkot

Gujarat: किशोरी को 34 बार चाकू से गोद कर हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा

Gujarat:Death sentence to youth for killing minor girl by stabbing 34 times राजकोट जिले के एक गांव में किशोरी को 34 बार चाकू से गोद कर हत्या करने वाले दोषी जयेश सरवैया (26) को जेतपुर की सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 16 मार्च 2021 के दिन सरवैया ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्ष की किशोरी की 34 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। किशोरी के भाई पर भी हमला किया गया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. आर चौधरी ने सोमवार को जयेश को हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने इसे जघन्य घटना( रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस) करार दिया।

जयेश को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 449, गुजरात पुलिस की धारा 135 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना। बताया जाता है कि दोषी मृतका से एकतरफा प्रेम करता था और विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करने को लेकर दोषी ने किशोरी की हत्या कर दी। इस घटना को लेकर गुजरात के लोगों ने प्रदर्शन किए थे और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की थी।