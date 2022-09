Gujarat, गुजरात में दिव्यांग मतदाता भी अपने घर से ही वोट दे सकेंगे

Gujarat, Divyang voters, vote from homes, Election

अहमदाबाद Published: September 27, 2022 10:57:33 pm

Gujarat: Divyang people will also be able to vote from their homes गुजरात विधानसभा चुनाव की समीक्षा करने करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग अपने घर से ही वोट दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह की समान सुविधा दिव्यांग मतदाता को भी मिलेगी। 40 फीसदी विकलांगता वाले दिव्यांग भी घर बैठे मतदान करे सकेंगे। राज्य में 4.13 लाख से ज्यादा दिव्यांग मतदाता हैं।

Gujarat, गुजरात में दिव्यांग मतदाता भी अपने घर से ही वोट दे सकेंगे

गुजरात में 11800 शतायु मतदाता गुजरात में 11800 मतदाता 100 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं। इन मतदाताओं का कलक्टर की ओर से सम्मान किया जाएगा। राज्य में करीब 1200 वोटर थर्ड जेन्डर के हैं। युवाओं से ज्यादा संख्या में मतदान की अपील उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा सेज्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए। युवा वोट देने जरूर जाएं। अंतिम मतदाता सूची 10 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे मतदान केन्द्र राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केन्द्र व मतदान बूथ ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे। कोई केन्द्र फस्र्ट फ्लोर पर नहीं होगा, ताकि मतदान में लोगों को असानी रहे। सभी केन्द्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप की सुविधा होगी। जरूरत पडऩे पर शेड बनाए जाएंगे। 50 फीसदी मतदान बूथों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी उन्होंने कहा कि 50 फीसदी मतदान बूथों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। वेबकास्टिंग की शुरुआत पोलिंग पार्टी के मतदान केन्द्र पर पहुंचने से होगी और मतदान की प्रक्रिया खत्म होने तक यह जारी रहेगी। विशेष रूप से संवेदनशील और क्रिटिकल केन्द्रों पर यह जरूर किया जाएगा। इससे मतदान की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शक होगी। ऐसी शिकायत मिलने पर उसका निपटारा करने में इसके फुटेज मददगार होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7 मतदान केन्द्र महिला संचालित मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7 मतदान केन्द्र महिला संचालित होंगे। पोलिंग पार्टी ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मचारी भी महिलाएं ही हों इस पर भी जोर दिया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक केन्द्र पूरी तरह से दिव्यांगजन संचालित होगा। इसका उद्देश्य महिला सशक्तीकरण और दिव्यांगजन का आदर करना है।



एप पर शिकायत कर सकेंगे नागरिक, 100 मिनट मेें कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने सिटीजन विजिल-एप बनाया है। किसी व्यक्ति को लगता है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत कार्य हो रहा है तो वह उसकी फोटो और वीडियो बना कर, चार पांच लाइन लिखकर उसे अपलोड कर सकते हैं। जीआईएस के जरिए आयोग लोकेशन लेगा और 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। कई सुविधाएं मिलेंगी मतदाताओं को हर बूथ पर कई सुविधाएं मिलेंगी। बूथ पर पीने का पानी, बिजली, शौचालय, आवश्यकता पडऩे पर शेड और दिव्यागंों के लिए रैम्प की सुविधाएं होंगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिली थी। इन दलों ने टीम के समक्ष कई मांगें रखीं।



आंकड़ों में विधानसभा चुनाव पुरुष मतदाता: 2.50 करोड़ से ज्यादा

महिला मतदाता: 2.33 करोड़ से ज्यादा

सर्विस वोटर: 28045

थर्ड जेंडर वोटर: 1291

ओवरसीज वोटर: 823

पोलिंग बूथ: 51782

शहरी :17506

ग्रामीण: 34276

बूथ पर औसत मतदाता: 934

80 वर्ष से ज्यादा मतदाता: 10,36, 459

शतायु मतदाता:11800

दिव्यांग मतदाता: 4,13,766

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित: 10 अक्टूबर

विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने की तारीख: 12 फरवरी 2023 पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें