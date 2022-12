Gujarat election 2022: थर्ड जेंडर मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में भी 10 फीसदी की गिरावट

अहमदाबादPublished: Dec 06, 2022 10:57:50 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat election 2022, 10% drop in voting percentage, third gender

Gujarat election : 10% drop in voting percentage of third gender

उदय पटेल



अहमदाबाद. इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में बीते चुनाव की तुलना में जहां करीब 5 फीसदी से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। यदि थर्ड जेंडर वोटर (किन्नर मतदाता) के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो इसमें 10 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। बीते पांच साल में (2017 से 2022 तक) गुजरात में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है। उसके बावजूद मतदान प्रतिशत बढऩे की जगह कम हुआ है।