Gujarat election 2022: 18 से प्रचार में उतरेगी 6 केन्द्रीय मंत्री, 3 सीएम सहित भाजपा के 29 नेताओं की फौज

अहमदाबाद Published: November 17, 2022 10:40:35 pm

Gujarat election 2022 में 89 सीटों के लिए पहले चरण में एक दिसंबर को मतदान होगा। इनमें से 82 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाने को एक साथ 29 राष्ट्रीय और राज्य के बड़े नेताओं की फौज उतारेगी। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि शुक्रवार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, 6 केन्द्रीय मंत्री, तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री सहित 15 राष्ट्रीय संगठन के नेता व मंत्री चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री, मंत्री सहित 14 राज्य स्तर के बड़े नेता एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे।

पार्टी की नीति रही है कि चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद एक साथ बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार शुरू किया जाए, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर के नेता शुक्रवार से गुजरात में चुनावी जनसभा, डोर टू डोर प्रचार करेंगे। ये नेता 46 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। जबकि प्रदेश स्तर के नेता 36 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार और जनसभा करेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा शुक्रवार को नवसारी, अंकलेश्वर, राजकोट पूर्व विधानसभा सीट इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकऱी जामनगर ग्रामीण, भरुच, सूरत की ओलपाड सीट इलाके में जनसभा करेंगे।

कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ध्रांगध्रा, दसाडा, भावनगर ग्रामीण, भावनगर पूर्व सीट पर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मांगरोल (एसटी), मांडवी (एसटी), बारडोली (एससी), सूरत पश्चिम सीट इलाके में जनसभा करेंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कच्छ जिले की मांडवी, अबडासा और मोरबी सीट पर फिर भावनगर पश्चिम सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मोरबी जिले की वांकानेर, भरुच की झगडिय़ा (एसटी) और सूरत की चोर्यासी सीट इलाके में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम के सीएम हिमंत बिश्व सरमा कच्छ जिले के अंजार, गांधीधाम और सूरत शहर की कामरेज सीट पर जनसभा करेंगे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस भावनगर के महुवा, तलाजा, गारियाधार सीट, सूरत की लिंबायत सीट इलाके में जनसभा करेंगे। उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक गिर सोमनाथ जिले की तालाला, जूनागढ की केशोद, जूनागढ़ सीट पर जनसभा करेंगे।

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारका, खंभालिया भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जंबूसर, वागरा, सूरत पूर्व, लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल जामनगर उत्तर और जामनगर पश्चिम सीट इलाके में जनसभा करेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल कोडिनार, माणावदर, टंकारा, मजूरा पर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल राजुला, सूरत जिले की महुवा, जलालपोर, राजकोट दक्षिण सीट इलाके में जनसभा करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी मांगरोल, पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल उधना और सूरत उत्तर में, केन्द्रीय मंत्री परसोत्तमभाई रूपाला सावरकुंडला, उना, विसावदर, वराछा रोड, मनसुख मांडविया धारी, जसदण, करंज, कतारगाम इलाके में जनसभा करेंगे।

3 दिनों तक 66 अलग नेता करेंगे बूथ संपर्क, रात्रि बैठकें

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने कहा कि आगामी तीन दिन (18, 19 और 20) राष्ट्रीय स्तर के 66 अलग नेता, मंत्री व पदाधिकारी पहले चरण की 66 सीटों पर बूथ संपर्क करेंगे। सुबह स्थानीय मंदिर में दर्शन से शुरुआत करेंगे और फिर रात्रि में इलाके में रुककर स्थानीय नेताओं के साथ बूथ मैनेजमेंट की बैठक करेंगे। पढ़ना जारी रखे

