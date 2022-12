Gujarat election 2022: दूसरे चरण में करीब 60 फीसदी वोटिंग, पिछले बार से 10 % कम

अहमदाबादPublished: Dec 05, 2022 10:15:31 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

गुजरात में विधानसभा के दूसरे व अंतिम चरण का मतदान सोमवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दूसरे चरण में मध्य व उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर करीब 60 फीसदी वोटिंग हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार दूसरे चरण का मतदान करीब 10 फीसदी कम रहा। गत चुनाव में मतदान फीसदी जहां 70 फीसदी था। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान करीब 61 फीसदी रहा।

दूसरे चरण में 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। पहले चरण में सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात में 63.30 प्रतिशत मतदान हुआ था। मतगणना 8 दिसम्बर को होगी। यूं चला मतदान इससे पहले 93 सीटों पर सुबह 8 बजे धीमी गति से मतदान शुरु हुआ। पहले एक घंटे में 4.75 मतदान हुआ। 11 बजे तक यह आंकड़ा 19.17 फीसदी पहुंचा। दोपहर बाद 1 बजते-बजते 34.74 फीसदी वोटिंग हो चुकी थी। दोपहर बाद तीन बजे तक यह आंकड़ा 50.51 प्रतिशत पहुंच चुका था। इसके बाद अगले दो घंटे में शाम पांच बजे तक मतदान प्रतिशत करीब 60 फीसदी तक पहुंचा। इस बार त्रिकोणीय जंग दूसरे चरण में 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। इस बार गुजरात के चुनाव में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी जंग में है। प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में भाजपा लगातार सातवीं बार सत्ता पर निगाहें हैं। वहीं तीन दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है उधर आम आदमी पार्टी भी पूरे दम-खम के साथ पहली बार मैदान में उतरी है।

93 सीटों में मध्य गुजरात की 61 सीटें और उत्तर गुजरात की 32 सीटें शामिल हैं। पिछली बार दूसरे चरण की 93 सीटों में से भाजपा को जहां 51 सीटें प्राप्त हुई थीं वहीं कांग्रेस ने 39 सीटें हथियाई थीं। निर्दलीय के खाते में 3 सीटें गई थीं। सीएम और 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद दूसरे चरण के मतदान के मुख्य चेहरों में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल (घाटलोडिया) के साथ-साथ 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इनमें ऋषिकेश पटेल (विसनगर), अर्जुन सिंह चौहाण (मेहमदाबाद), जगदीश पंचाल (निकोल), मनीषा वकील (वडोदरा शहर), कुबेर डिंडोर (संतरामपुर), कीर्तिसिंह वाघेला (कांकरेज), निमिषा सुथार (मोडवाहडफ) व गजेन्द्र सिंह परमार (प्रांतिज) शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में आए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल (वीरमगाम) और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर (गांधीनगर दक्षिण) के भी राजनीतिक भविष्य दांव पर है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष सुखराम राठवा (जेतपुर) के साथ-साथ दलित नेता जिग्नेश मेवाणी (वडगाम), गेनीबेन ठाकोर (वाव), गुलाब सिंह राजपूत (थराद), ग्यासुद्दीन शेख (दरियापुर), इमरान खेड़ावाला (खाडिया-जमालपुर), तुषार चौधरी (खेडब्रह्मा), डॉ सी जे चावड़ा (वीजापुर), महेन्द्र सिंह वाघेला (बायड) व डॉ किरीट पटेल की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। बागी बिगाड़ सकते हैं खेल इस चरण में कई बागी उम्मीदवार खड़े हैं। इनमें भाजपा के करीब दस बागी उम्मीदवार शामिल हैं। नजरें वडोदरा जिले की वाघोडिय़ा सीट से छह बार विधायक रहे मधु श्रीवास्तव और पादरा सीट से दिनेश पटेल पर रहेंगी जो भाजपा से टिकट नहीं दिए जाने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। इसके साथ ही धानेरा से मावजी देसाई और बायड से धवलसिंह झाला पर भी सभी की निगाहें रहेंगी।