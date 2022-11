GUJARAT ELECTION 2022 : कांग्रेस की सातवीं सूची घोषित, हार्दिक पटेल के खिलाफ लाखा भरवाड़ को उतारा

Congress gives ticket to Lakha Bharwad against Hardik Patel

अहमदाबाद Updated: November 16, 2022 10:58:10 pm

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव Gujarat assembly election को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को 37 प्रत्याशियों की सातवीं सूची घोषित कर दी। कांग्रेस छोडकऱ भाजपा में गए युवा नेता हार्दिक पटेल Hardik Patel के खिलाफ कांग्रेस ने Lakaha Bharwad लाखा भरवाड़ को मैदान में उतारा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री Shankar singh Vaghela शंकरसिंह वाघेला के पुत्र महेन्द्रसिंह वाघेला Mahendra singh को bayad बायड विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। सात सूचियों में अब तक कांग्रेस के 179 प्रत्याशियों को टिकट दिए जा चुके हैं। जबकि तीन सीटों पर एनसीपी के साथ गठबंधन किया गया है।

कांग्रेस की ओर से बुधवार को घोषित की गई सूची में पालनपुर विधानसभा सीट से महेश पटेल को मैदान में उतारा है। दियोदर से शिवाभाई भूरिया, कांकरेज से अमृत ठाकोर, ऊंझा से अरविंद पटेल, विसनगर से कीर्ति पटेल, बेचराजी से भोपाजी ठाकोर, मेहसाणा से पी.के. पटेल, भिलोडा (एसटी) से राजू पारघी, बायड से महेन्द्र वाघेला, प्रान्तिज से बहेचरसिंह राठोड़, देहगाम से वखतसिंह चौहाण, गांधीनगर उत्तर से विरेन्द्रसिंह वाघेला, Viramgam विरमगाम से लाखाभाई भरवाड़, साणंद से रमेश कोली, नारणपुरा (अहमदाबाद) से सोनलबेन पटेल, मणिनगर (अहमदाबाद) से सीएम राजपूत, असारवा (एससी) से विपुल परमार, धोलका अश्विन ठाकोर, धंधुका से हरपालसिंह चुडास्मा, खंभात से चिराग पटेल, पेटलाद से डॉ. प्रकाश परमार, मातर से संजय पटेल, महेमदाबाद से जुवानसिंह, ठासरा से कांतिभाई परमार, कपड़वंज से कालाभाई डाभी, बालासिनोह से अजीतसिंह चौहाण, लूनावाड़ा से गुलाबसिंह, संतरामपुर (एसटी) से गेंदाभाई डामोर, शेहरा से खाटूभाई पागी, गोधरा से रश्मिताबेन चौहाण, कालोल से प्रभातसिंह, हालोल से राजेन्द्र पटेल, दाहोद (एसटी) से हर्षद निनामा, सावली से कुलदीपसिंह राउलजी, वडोदरा सिटी (एससी) से गुणवंतराय परमार, पादरा से जशपालसिंह पढियार तथा कारंज विधानसभा सीट से प्रीतेश पटेल को टिकट दिया गया है। पढ़ना जारी रखे

