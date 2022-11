Gujarat Election 2022: भाजपा के दिग्गज प्रत्याशियों ने अंतिम दिन भरा नामांकन पत्र

पाटिल की उपस्थिति में टुंडिया ने की उम्मीदवारी, कुंवरजी बावळिया, जवाहर चावड़ा, बाबू बोखीरिया ने भरे पर्चे

-सीएम की उपस्थिति में प्रद्युम्न सिंह जाड़ेजा ने पर्चा दाखिल किया

अहमदाबाद Published: November 14, 2022 10:01:14 pm

Ahmedabad. गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरने का पत्र भरने का अंतिम दिन था। भाजपा के कई दिग्गज प्रत्याशियों ने अंतिम दिन नामांकन पत्र भरा। गुजरात विधानसभा की अबडासा विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह जाड़ेजा ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में नामांकन पत्र भरा। गढडा सीट से प्रत्याशी शंभू सिंह टुंडिया ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल की उपस्थिति में नामांकन पत्र भरा।

इसके अलावा सोमवार को ही भाजपा की ओर से मंत्री राघवजी पटेल ने जामनगर ग्रामीण सीट से नामांकन भरा वहीं पूर्व मंत्रियों-कुंवरजी बावळिया ने जसदण, जवाहर चावड़ा ने माणावदर, बाबू बोखीरिया ने पोरबंदर, जयेश रादडिया ने जेतपुर, चिमन सापरिया ने जामजोधपुर और मुलू बेरा ने खंभालिया से अपने-अपने पर्चे दाखिल किए।

7 बार के विधायक रहे पबूभा माणेक ने द्वारका से और क्रिकेटर रविन्द्र जाडेजा की पत्नी रीवाबा रविन्द्र जाडेजा ने जामनगर उत्तर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में नामांकन पत्र भरा।कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए भगवान बारड ने तालाला, हीरा सोलंकी ने राजुला सीट तथा भाजपा की ओर से रविवार रात को ही नए उम्मीदवार घोषित किए गए जगदीश मकवाणा ने वढवाण सीट से नामांकन पत्र भरा।

