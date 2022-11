Gujarat election 2022: गुजरात में नहीं खुलेगा ‘आप’ खाता: शर्मा

Ahmedabad Nov 24, 2022

केजरीवाल को कांग्रेस का करारा जवाब, केजरीवाल की तर्ज पर शर्मा ने कागज पर लिखकर कही बात

Ahmedabad. गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने करारा जवाब दिया है। केजरीवाल की तर्ज पर ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी डॉ. रघु शर्मा ने कागज पर लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी का इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा। उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। इसका वीडियो भी उन्होंने गुजरात प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया।







ज्ञात हो कि मीडिया से बातचीत के दौरान और जनसभाओं में केजरीवाल अक्सर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस बार गुजरात में पांच सीटें भी नहीं आएंगीं। कुछ मीडियाकर्मियों को तो उन्होंने लिखकर भी दिया था। भाजपा के बारे में भी लिखकर दिया कि भाजपा इस बार के चुनाव में 38 फीसदी ही वोट पा सकेगी। 2017 में 49 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे। इसमें डॉ. शर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे अरविंद केजरीवाल को चैलेंज देते हैं, कि उनकी पार्टी की गुजरात में एक भी सीट नहीं आएगी। आप (केजरीवाल) भाजपा की बी टीम हो। केजरीवाल आप का गुजरात में खाता तक नहीं खुलेगा।ज्ञात हो कि मीडिया से बातचीत के दौरान और जनसभाओं में केजरीवाल अक्सर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस बार गुजरात में पांच सीटें भी नहीं आएंगीं। कुछ मीडियाकर्मियों को तो उन्होंने लिखकर भी दिया था। भाजपा के बारे में भी लिखकर दिया कि भाजपा इस बार के चुनाव में 38 फीसदी ही वोट पा सकेगी। 2017 में 49 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे। पढ़ना जारी रखे