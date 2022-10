Gujarat elections 2022: कांग्रेस-एनसीपी का हो सकता है गठबंधन

अहमदाबाद Published: October 17, 2022

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी डॉ. रघु शर्मा के साथ सोमवार सुबह बैठक के बाद सोमवार रात को गुजरात विधानसभा चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत के साथ एनसीपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जयंत बोसकी और महामंत्री निकुल सिंह तोमर ने मुलाकात की। इस बैठक में गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉ. रघु शर्मा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर भी उपस्थित रहे।

जयंत बोसकी ने बताया कि दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगीं। गठबंधन की पूरी संभावना है। एनसीपी ने कांग्रेस से छह से सात सीटें मांगी हैं। उसके बाद भी बातचीत की गुंजाइश रखी है। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस एनसीपी को तीन सीटें दे सकती है। मंगलवार को गुजरात चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले भी कई बार एनसीपी और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ही पार्टियां साथ थीं।

