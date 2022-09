Gujarat: देश के हर जिले में इस वर्ष के अंत तक ईएसआई का विस्तार होगा: भूपेन्द्र यादव

अहमदाबाद Updated: September 26, 2022 10:51:16 pm

Gujarat: ESI will expanded in every district of India by the year end, Says Union Minister Bhupendra Yadav केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि आज ईएसआईसी की स्कीम के तहत साढ़े 12 करोड़ लाभार्थी हैं। देश के 598 जिले में इसका विस्तार है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस साल के अंत तक देश के पूरे 750 से ज्यादा जिलों में ईएसआईसी का विस्तार होगा।

साणंद में सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ईएसआई अस्पताल के शिलान्यास समारोह में उन्होंने बताया कि साणंद का 500 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल भारत के आधुनिक अस्पतालों में से एक होगा। मेडिकल क्षेत्र की सारी सुविधाएं मिलेगी लेकिन साथ ही जीआईडीसी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी ने ऑक्युपेशन आधारित बीमारियों पर काम करना शुरु किया है।

श्रेष्ठ 5 आर्किटेक्ट विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाएगा केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि साणंद के ईएसआईसी अस्पताल के लिए अहमदाबाद व गुजरात के आर्किटेक्चर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्पर्धा कराई जाएगी। श्रेष्ठ आर्किटेक्ट वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार, 50 लाख का दूसरा पुरस्कार व 25 हजार रुपए के तीन विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

