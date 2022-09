गुजरात के पूर्व मंत्री विपुल चौधरी को जेल भेजा

September 23, 2022

Gujarat: Ex Minister Vipul chaudhary sent to judicial custody 750 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार गुजरात के पूर्व मंत्री और मेहसाणा जिले की दूधसागर डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विपुल चौधरी और उनके सीए शैलेष चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस रिमाण्ड की अवधि पूरे होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को चौधरी सहित दोनों को मेहसाणा की अदालत में पेश किया। एसीबी ने अदालत से आरोपियों के अतिरिक्त रिमाण्ड की मांग की लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। एसीबी ने चौधरी सहित दोनों आरोपियों को गत 15 सितम्बर को गिरफ्तार किया था।

एसीबी के मुताबिक विपुल चौधरी और उनके निजी सीए के खिलाफ एसीबी मेहसाणा शाखा के साथ डेयरी के पैसे की हेराफेरी करने को लेकर इस साल मई में शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी को लेकर उनकी गिर$फ्तारी हुई थी।

