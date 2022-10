Gujarat: राजकोट की चार सोसाइटी ने मतदान बहिष्कार का किया ऐलान, जानें क्या हैं कारण

अ+ अ- अहमदाबादPublished: Oct 20, 2022 10:40:42 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat, Four societies, Rajkot, boycott of voting

Gujarat: राजकोट की चार सोसाइटी ने मतदान बहिष्कार का किया ऐलान, जानें क्या हैं कारण

Gujarat: Four societies of Rajkot announced boycott of voting राजकोट शहर के वार्ड नंबर 4 की सोसाइटी के लोगों ने सोसायटी को नियमित करने के विरोध में राज्य विधानसभा के चुनावों में मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से 2005 के पहले हाउसिंग सोसाइटी को नियमित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। इसके तहत शहर की अनेक सोसाइटी को नियमित किया गया है, लेकिन वार्ड नंबर 9 स्थित न्यू योगी पार्क, माधव पार्क, पैरामाउंट पार्क और ऋषिकेश सोसाइटी को नियमित नहीं किया गया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों की ओर से प्रशासन के समक्ष पिछले कई समय से मांग की जा रही है लेकिन आज तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके विरोध में चारों सोसाइटी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर विधानसभा के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है।

साथ ही किसी भी राजनीतिक दल को प्रचार करने के लिए यहां नहीं आने की बात को लेकर सोसाइटी के बाहर बोर्ड भी लगा दिया गया है।

इस सोसाइटी के 400 लोगों ने सोसाइटी नियमित करने के लिए प्रशासन के समक्ष कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2001 से पहले सोसाइटी को नियमित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद फिर से 2005 से पहले बनी सोसाइटी को नियमित करने का नियम भी अमल में लाया गया।

पढ़ना जारी रखे