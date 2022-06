Gujarat: गुजरात में पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति घटी. कई बंद, कइयों पर लगी लम्बी कतारें

Gujarat, Shortage, 40 less distribution , Diesel-Petrol, Ahmedabad

अहमदाबाद Published: June 15, 2022 11:18:04 pm

Gujarat getting 40% less distribution of Diesel-Petrol अहमदाबाद समेत गुजरातभर के कई पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति घटने लगी है। इसके चलते कहीं पर पेट्रोल पम्पों पर वाहनों की लम्बी कतारें देखी जा रही हैं तो कई पेट्रोल पम्पों बंद कर दिए हैं। अहमदाबाद में नरोडा रोड पर डीआरएम कार्यालय के निकट पेट्रोल पम्प बंद हालत में है तो शहर के ज्यादातर पेट्रोल पम्पों पर वाहन चालकों की लम्बी कतारें लग रही है। इसके अलावा अरवल्ली में भी डीजल के लिए पेट्रोल पम्पों पर किसानों की कतारें देखी गई।

Gujarat: गुजरात में पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति घटी. कई बंद, कइयों पर लगी लम्बी कतारें

पेट्रोल पम्प डीलर्स एसोसिएशन पेट्रोल-डीजल आपूर्ति करने वाले कंपनियों की ओर से 30 से 40 फीसदी तक आपूर्ति किए जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये डीलर कई बार कम्पनियों ने पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नियमित करने की गुहार लगा रहे हैं। उधर, वाहन चालकों को डीलर्स यह दिलासा भी दिला रहे हैं कि पेट्रोल पम्पों पर लम्बी कतारें नहीं लगाए।



आश्वासन दे रही हैं ऑयल कम्पनियां गुजरात पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद ठक्कर ने कहा कि पेट्रोल-डीजल आपूर्ति करने वाली बड़ी कम्पनियों से नियमित आपूर्ति करने राज्य सरकार की मौजूदगी में बैठक हो चुकी हैं, लेकिन ये कम्पनियां सिर्फ आश्वासन ही दे रही हैं। डीजल की आपूर्ति ज्यादा प्रभावित हो रही है।



राज्य सरकार बना रही उचित योजना हालांकि वित्तमंत्री कनूभाई देसाई का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है। सिर्फ अफवाह का माहौल है। इन सभी वस्तुओं को लेकर राज्य सरकार उचित योजना बना रही है। पहले बिजली कटौती को लेकर भी मुद्दा उठा था, लेकिन गुजरात ने बिजली की कमी नहीं होने दी। पेट्रोल-डीजल के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। केन्द्र व राज्य सरकार को करना पड़ेगा हस्तक्षेप एक पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल का भाव बढ़ गया । इसके चलते निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप बंद हो गए। इस कारण भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों पर दवाब आ गया। हालांकि इनमें भी कुछ कंपनियों पर ज्यादा दवाब बढ़ रहा है। इस मामले में केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। पेट्रोल पंपों पर भीड़ की स्थिति में कानून-व्यवस्था का भी सामना करना पड़ सकता है।

डीजल के लिए पंपों पर लगी वाहनों की कतार बनासकांठा जिले की धानेरा तहसील के पेट्रोल पंपों पर बुधवार को वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल की कमी होने की खबर पर वाहन चालकों में पेट्रोल-डीजल लेने के लिए अफरात-फरी मची रही। बताया गया कि आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। इसकी वजह से जिन पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता होती है,वहां वाहन चालकों की लंबी कतार लग रही है।

-------- पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें