गुजरात सरकार का अहम निर्णय: 1 हजार से ज्यादा लोगों की आवाजाही वाले स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

Gujarat Government take important took for CCTV camera -आज से 8 महानगरों में होगी शुरूआत, रखनी होगी 30 दिन की रिकॉर्डिंग, वाणिज्यिक, औद्योगिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को करना होगा अमल

अहमदाबाद Published: July 31, 2022 10:40:45 pm

Ahmedabad. गुजरात सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक अहम निर्णय किया है। जिसे तहत गुजरात में अब ऐसे सभी सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे जहां एक समय में एक हजार से ज्यादा लोग इक_ा होते हों या फिर पूरे दिन में एक हजार लोगों की आवाजाही होती हो। इतना ही नहीं इन सभी को 30 दिन के सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी। इस नए निर्णय का अमल एक अगस्त से राज्य के 8 महानगरों-अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की सरकार ने यह निर्णय गुजरात सार्वजनिक सुरक्षा (कार्यवाही) क्रियान्वयन अधिनियम-2022 के तहत किया है। जिसे एक अगस्त से राज्य में लागू किया जा रहा है। यह निर्णय लोगों के जान, माल, संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाने के उद्देश्य से किया गया है। गुजरात में तेजी से औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं वाणिज्यिक व्यवसाय का विकास और विस्तार हो रहा है। ऐसे में राज्य में स्थित वाणिज्यिक- औद्योगिक संस्थाएं, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थाओं, हॉस्पिटल, खेलकूद के परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड जैसे स्थलों पर बड़ी संख्या में हर दिन लोगों की आवाजाही होती है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए और किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने से रोकने व उसकी गुत्थी सुलझाने में ऐसे स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे काफी मददगार साबित होंगे। यूं तो राज्य सरकार सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य कर ही रही है, लेकिन अब इस निर्णय के चलते राज्य में ऐसे कैमरों का जाल और बेहतर बनेगा।

गठित होंगी सार्वजनिक सुरक्षा समिति

अधिनियम में किए गए प्रावधानों की पालना के लिए जिला कलक्टर को सार्वजनिक सुरक्षा समिति गठित करनी होगी। महानगर पालिका इलाकों में अतिरिक्त कलक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसमें उप पुलिस अधीक्षक स्तर के ऊपर के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। मनपा उपायुक्त समिति के सदस्य होंगे। संबंधित इलाके में स्थित इकाइयों के एसोसिएशनों के तीन सदस्यों को बतौर प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। उनका कार्यकाल दो साल का रहेगा। पुलिस कमिश्नरेट इलाके में समिति के सदस्य सचिव के रूप में पुलिस उपायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने में करनी होगी निर्देश की पालना

सार्वजनिक सुरक्षा समिति की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने व सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देश की पालना संबंधित संस्थाओं को छह महीने में करनी होगी। प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सुरक्षा समिति या उप सुरक्षा समिति की ओर से अधिकृत अधिकारी दो दिन की नोटिस या सूचना देकर दिन के दौरान ऐसी इकाइयों-संस्थाओं में सीसीटीवी सिस्टम का निरीक्षण कर सकते हैं। उल्लंघन की स्थिति में समिति को अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। पीएसआई स्तर से ऊपर के अधिकारी अपराध की जांच के लिए ऐसी संस्थाओं से सीसीटीवी के फुटेज मांग सकते हैं। यदि किसी संस्था को समिति के निर्देश पर आपत्ति हो तो वह निर्देश मिलने के 30 दिन में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन में निर्णय करना होगा। दंड की राशि राजस्व के तौर पर वसूल की जाएगी। पढ़ना जारी रखे

