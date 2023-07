Gujarat: राज्यपाल देवव्रत ने कहा, वर्तमान समय में प्राकृतिक कृषि समय की मांग

अहमदाबादPublished: Jul 18, 2023 11:37:16 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat, Governor Acharya Devvrat, Natural farming, need of hour

Gujarat: Governor Devvrat Says, Natural farming is the need of hour राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ना समय की मांग है। बढ़े जा रहे ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव, घटते कृषि उत्पादन और स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र प्रभावी उपाय है।