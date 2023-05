Gujarat: केवडिया में 19 से होगा गुजरात सरकार का 10वां चिंतन शिविर

अहमदाबादPublished: May 05, 2023 10:27:07 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat Govt, 10th Chintan Shivir, Kevadia

Gujarat: केवडिया में 19 से होगा गुजरात सरकार का 10वां चिंतन शिविर

Gujarat Govt 10th Chintan Shivir will be held in Kevadia from May 19 नर्मदा जिले के केवडिया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में 19 से 21 मई तक राज्य सरकार का 10वां चिंतन शिविर होगा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस शिविर के आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। शिविर में पांच विभिन्न विषयों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह शिविर होगा, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, , मुख्य सलाहकार, वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान सचिव, जिला कलक्टर, जिला विकास अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त समेत 230 अधिकारीगण मौजूद रहेंगे।